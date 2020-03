Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in virtù della proroga al 3 aprile del decreto del Mit che blocca il traffico passeggeri via aerea e via mare per la Sardegna, questa sera ha emanato due ordinanze: con la prima si fanno slittare al 3 aprile gli effetti di quanto stabilito sulla progressiva riduzione delle corse e frequenze del trasporto pubblico locale; con la seconda si prorogano le regole sul regime delle autorizzazioni in entrata e uscita dalla Sardegna con l’esigenza di motivi di lavoro o salute per potersi spostare.

Durante la videoconferenza con i giornalisti, Solinas ha illustrato i numeri del traffico passeggeri da quando è in vigore il blocco di porti e aeroporti. Dal 15 marzo a oggi il totale delle partenze è stato di 2932, 10.655 gli arrivi. “Questo – ha detto il governatore – fa capire quanto è diminuita l’intensità del traffico, e quindi quanto abbiamo limitato la circolazione del coronavirus, dopo le misure messe in campo”.