“Care concittadine e cari concittadini, purtroppo quello di cui tutti noi avevamo paura è successo: ho appreso che un nostro concittadino è positivo al virus Covid-19”, afferma il sindaco Gianfranco Soletta.

“Ho immediatamente attivato il COC, che è il Centro Operativo Comunale, per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e abbiamo avvisato via PEC tutti i comuni limitrofi come da protocollo, vi chiedo solo di mantenere la calma, ci stiamo adoperando per mettere in campo tutte le forze per tutelare la vostra salute”, prosegue la nota del Sindaco.

“Abbiamo provveduto immediatamente a fare i necessari riscontri sui possibili contatti avvenuti con la persona risultata positiva. Le persone venute a contatto sono state contattate e sono in regime di quarantena preventivo come lo era già la persona positiva al COVID-19. Siamo in stretto contatto con la famiglia, sono tutti in isolamento e non sono stati contagiati”..”Augurando una pronta guarigione al nostro concittadino vi ricordo nuovamente fino allo sfinimento RESTATE A CASA O USCITE SOLO SE OBBLIGATI! adottate tutte le precauzioni previste, il contagio può essere rallentato e fermato solo osservando queste regole. Erano importanti prima e lo sono maggiormente ora”, conclude il Sindaco.