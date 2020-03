Una persona è stata fermata per l’omicidio di Giuseppe Pintore, l’80enne ucciso a Maracalagonis.

Ne dà notizia la squadra Mobile della Polizia.

L’80enne era stato ucciso con due colpi di pistola alla testa, esplosi in rapida successione. Giuseppe Pintore è stato ritrovato trovato morto a bordo della propria auto parcheggiata in una stradina sterrata in località Bacu S’Aruis a Maracalagonis nel Cagliaritano.

La persona fermata “è residente nel comune di Maracalagonis, gravemente indiziata dell’omicidio” sostiene la Polizia. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, nella persona del Sostituto Procuratore, dott. Emanuele Secci.