Al via anche in Sardegna alla sperimentazione con i farmaci innovativi anti coronavirus. Il primo che verrà utilizzato è lo stesso già adoperato negli ospedali campani, nato come cura dell’artrite reumatoide, ossia il Tocilizumab della casa farmaceutica Roche.

“Abbiamo già predisposto l’acquisto e siamo in attesa della consegna, quindi presto anche noi partiremo con la sperimentazione”, ha dichiarato Mario Nieddu, assessore della Sanità.

Il governatore della Regione Christian Solinas ha affermato di essere interessato anche all’Avigan, il farmaco giapponese in fase di sperimentazione in Veneto. A tal proposito, Nieddu ha sottolineato che “appena ultimato il protocollo operativo si darà mandato per l’acquisto”.

Il terzo farmaco che la Regione è pronta a mettere in campo contro il virus cinese è stato sperimentato in Francia e si tratta dell’antimalarico Plaquenil.

Le istituzioni dell’isola hanno ricordato che al momento i pazienti sono sottoposti a terapie anti retro virali, insieme ad alcuni tipi di antibiotici, la profilassi già in uso per altri tipi di virus come quello dell’Hiv e attuate in tutto il mondo contro il Covid-19.