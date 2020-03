Un uomo è deceduto nella giornata di mercoledì 25 marzo nella sua abitazione a Decimoputzu. Per prelevare la salma del 60enne sono state avviate tutte le procedure atte a sincerarsi che la causa del decesso non sia riconducibile all’infezione causata dal Covid-19.

La moglie e i figli dell’uomo sono stati sottoposti anch’essi a tampone.

La vittima, secondo le prime informazioni, era già da mesi che non si sentiva bene, tanto che non andava neanche più a lavoro. Viveva con i familiari, ma trascorreva comunque le sue giornate da solo all’interno della sua camera.

Mercoledì si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per aprire la porta della stanza. Il corpo è stato sigillato in attesa degli accertamenti sulle cause del decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.