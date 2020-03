“Ancora nessun tampone per operatori, ospiti, familiari e medici di base entrati a contatto con gli anziani di una casa di riposo di Porto Torres in cui da giorni è stato accertato un caso di positività”. La denuncia arriva dal sindaco Sean Wheeler di Porto Torres, che ha anche avanzato la richiesta di eseguire i tamponi su tutti: asintomatici o con sintomi compatibili con l’infezione.

“La casa di riposo ha subito adottato il protocollo di emergenza e le misure per contenere la diffusione del virus, ma i giorni trascorrono e la situazione sta destando sempre più preoccupazione per le persone coinvolte e per tutta la città”, afferma il primo cittadino.

Il sindaco ha informato il prefetto e ha scritto a Regione e Ats, inoltrando nuovamente la richiesta.