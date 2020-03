Stop alla cronoscalata Alghero – Scala Piccada. La 59/a edizione della gara automobilistica era prevista per il fine settimana compreso tra il 24 e il 26 aprile, ma ora slitterà a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus.

La sospensione è stata richiesta dagli organizzatori dell’Automobile Club d’Italia di Sassari, che fisserà non appena possibile e comunicherà una nuova data per l’evento, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud, ossia la serie cadetta nazionale.

“Siamo stati ottimisti e abbiamo tenuto ferma la data sino all’ultimo, ma ora servo lo sforzo di tutti nella lotta all’emergenza sanitaria. Ci faremo trovare pronti per concordare con la federazione una nuova collocazione in calendario. Nel frattempo la Alghero – Scala Piccada, che ha un saldo legame col territorio, si unisce allo sforzo di tutti e spera di tornare presto a celebrare lo sport e i suoi valori”, dichiara il presidente dell’Aci di Sassari, Giulio Pes di San Vittorio.