Il vettore aereo Air Italy ha dichiarato, in un comunicato, che sono state presentate “alcune manifestazioni di interesse” per l’acquisto della compagnia.

Nella nota diramata, riguardante il bando pubblicato lo scorso 19 marzo, scaduto alle 18:00 di mercoledì 25 marzo, si legge “I liquidatori procederanno ad esaminare quanto ricevuto per le valutazioni conseguenti”.

Il bando per la vendita prevedeva due lotti: uno per il ramo Aviation e uno per le Manutenzioni.