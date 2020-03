Non si fermano i controlli da parte della Polizia locale di Sassari in merito alla normativa di contrasto all’epidemia del nuovo coronavirus. Sono state in tutto 95 le verifiche alle persone e 7 agli esercizi commerciali, seguite da 3 denunce in totale, effettuate nella giornata di mercoledì 25 marzo.

Tra i denunciati una coppia che faceva accattonaggio davanti a un centro commerciale. La Polizia locale ha messo in campo anche il nucleo specializzato nell’uso dei droni, che faciliterà il controllo del territorio.