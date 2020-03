Nella casa di riposo di Bitti, in provincia di Nuoro, sono risultati positivi al nuovo coronavirus ben 18 ospiti sui 21 presenti nella struttura, tra i 14 operatori sanitari invece sono 5 i casi accertati, che al momento risultano asintomatici e isolati in quarantena. I 9 tamponi effettuati sul personale del 118 e medici di base entrati in contatto con loro sono invece risultati negativi.

Gli anziani contagiati sono tutti ultraottantenni e alcuni ultranovantenni con altre patologie, anche se al momento non presentano particolari criticità. “Stiamo cercando di gestire la situazione al meglio. Stiamo trasferendo i tre ospiti negativi in un’altra struttura e per questo stiamo aspettando l’autorizzazione dalla Protezione civile. Per quanto riguarda gli ospiti positivi, diciamo che attualmente la situazione è stazionaria, vengono assistiti dai nove operatori rimasti a lavorare, e per consentire i turni, ci stiamo adoperando per reclutare un gruppo di lavoro che arriverà a breve. Stiamo aspettando inoltre un quantitativo notevole di materiale sanitario che arriverà nelle prossime ore”, dichiara il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini.