“Care concittadine e cari concittadini, Ats Sardegna ci ha confermato la presenza ad Assemini di un caso di contagio da Covid19”, afferma la Sindaca di Assemini, Sabrina Lichena nel suo canale social.

“Abbiamo sperato e pregato fino all’ultimo di non dover dare questa comunicazione ma in cuor nostro sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, dalle informazioni in nostro possesso il contagio non è avvenuto nel territorio comunale quindi invito tutti alla calma e a rispettare in maniera ancora più risoluta e scrupolosa tutte le prescrizioni contenute nei vari decreti e ordinanze ed evitare ogni spostamento non strettamente necessario”, conclude la Sindaca.