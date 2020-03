Diecimila firme raccolte in pochi giorni sulla piattaforma Change.org per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu (Lega).

Alla petizione promossa da un privato cittadino, Michele Zuddas, aderiscono il Partito Comunista Italiano, Donne Ambiente Sardegna, Verde Sardegna Pulita, l’Associazione su Bixinau e Rifondazione Comunista. Tutti – scrive in una nota il rappresentante di Verde Sardegna Pulita, Angelo Cremone – ritengono che Nieddu sia “gravemente incapace nella gestione dell’emergenza sanitaria che sta mettendo a rischio la salute del personale medico-ospedaliero, in particolare di quello del Nord-Sardegna e Sassari, e di tutti i sardi”.

Movimenti e associazioni chiedono ai cittadini che vogliono far sentire il proprio dissenso di aderire alla protesta-flash mob in programma sabato alle 11: “Dai propri balconi cinque minuti con la pentola per chiedere le dimissioni dell’assessore”.