Il Sindaco di Sanluri, Alberto Urpi smentisce categoricamente il messaggio che in queste ore sta imperversando su Facebook e sulle chat del Medio Campidano: “Si tratta di un messaggio modificato che sta creando molta confusione”, ha detto a Cagliaripad il Sindaco Urpi, ricordando che in questo momento è necessario più che mai spirito di responsabilità.

Il testo del messaggio è questo:

“Il Sindaco di Sanlurii informa che i tamponi effettuati ai pazienti della Casa di Riposo Divina Provvidenza di Sanluri sono risultati positivi. Chiunque dei residenti a Collinas abbia avuto contatti nell’ultimo mese con i pazienti, con il personale ivi impiegato o loro familiari e con i parenti che hanno fatto loro visita è invitato a segnalarlo al proprio medico di famiglia e con urgenza riservatamente a me”.

“Vi chiedo cortesemente di divulgare senza alimentare paure immotivate, ma con il freddo intento di ricostruire catene di contatti verosimili permettendo quindi la limitazione dei contagi. Vi ringrazio. Vi giro elenco comuni di provenienza degli ospiti e dipendenti casa riposo sanluri: Guspini, Terralba, Furtei, Tuili, Serrenti, Arbus, Iglesias, Villamar, Marrubiu, Genoni, Baratili, Nuraminis, Segariu, Sanluri, Samassi, Villanovaforru, San Gavino, Samatzai”.

Il sindaco Urpi, inmerito ai casi di Sanluri, ha pubblicato due giorni fa sulla sua pagina Facebok, questo messaggio: “Dai #tamponi (prontamente somministrati) ai pazienti della Casa di Riposo Divina Provvidenza di Sanluri (Via Roma) sono emersi i primi #esiti #positivi al #Covid-19. #ORDINANZA: Chiunque negli ultimi (#quattordici) 14 gg sia entrato in contatto con i pazienti, gli operatori sanitari e le suore della struttura, deve obbligatoriamente sottoporsi alla #quarantena nel proprio domicilio e contattare immediatamente il proprio medico di famiglia comunicandogli il proprio stato di salute. PS: vale anche per chi non sia Sanluri e ha parenti che ha visitato in struttura. Seguiranno nuove comunicazioni.”