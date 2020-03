La nave da crociera Costa Pacifica si sta dirigendo dal porto di Civitavecchia al porto de La Spezia dove arriverà nella prima mattinata di domani, con a bordo 900 membri dell’equipaggio senza sintomi di coronavirus, parte dei quali in attesa del rimpatrio attraverso voli speciali o trasferimenti organizzati da Costa Crociere in coordinamento con le autorità nazionali e internazionali.

La nave ha completato lo sbarco dei passeggeri presso il porto di Civitavecchia. Lo comunica Costa confermando che “la situazione sanitaria a bordo della nave non presenta alcuna criticità ed è monitorata costantemente.

Ai membri dell’equipaggio, in base alle disposizioni emesse dal Governo italiano, sarà richiesto di restare a bordo della nave e lo sbarco sarà consentito solo per il rimpatrio per il ritorno a casa appena sarà possibile”, sottolinea.