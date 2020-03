Sono 494 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.

Quindi il dato territoriale rileva complessivamente:

83 casi nella Città metropolitana di Cagliari:

(Coinvolti i comuni di Quartu Sant’Elena, Elmas, Assemini, Sinnai, Selargius, Sestu. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

21 nel Sud Sardegna:

(Coinvolti i comuni di Vallermosa, Iglesias, Sardara, Samassi, Serrenti, Monastir, Siliqua, Teulada, Sanluri, Decimoputzu. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

7 in Provincia di Oristano:

(Coinvolti i comuni di Cabras, Oristano. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

52 in Provincia di Nuoro:

(Coinvolti i comuni di Fonni, Bitti, Aritzo. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

331 in Provincia di Sassari

(Coinvolti i comuni di Sassari, Alghero, Ozieri, Tempio, Castelsardo, Olbia, Porto Torres, Thiesi, Ploaghe. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 3.461 test.

“I pazienti ricoverati in ospedale – si legge in una nota – sono in tutto 112, di cui 20 in terapia intensiva, mentre 350 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 7 pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Salgono a diciannove i decessi“.

La cartina evidenzia la dislocazione territoriale aggiornata

Le autorità sanitarie stanno provvedendo a rintracciare le persone con le quali i pazienti avevano avuto contatti negli ultimi giorni.In generale, stando alle direttive regionali, chiunque abbia notizia di un conoscente positivo al test e creda di essere entrato in contatto con lui “deve provvedere a chiamare il numero verde 800311377 dalle ore 8 alle ore 20, informando gli operatori delle proprie condizioni e delle circostanze del contatto con la persona positiva”.