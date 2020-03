“Ho sempre improntato tutto il nostro mandato ai fini della trasparenza, e pertanto mi sento in dovere di comunicarvi che ho appena ricevuto l’ esito dei tamponi fatti nella casa di cura/ospizio di via Roma”, afferma Alberto Urpi, Sindaco di Sanluri su Facebook

“Tra anziani e lavoratori, abbiamo i seguenti risultati: 27 positivi al covid19, che sommati agli 3 danno un totale di 30 casi, la maggior parte dei positivi è tra gli anziani in struttura, i quali (notizia in tal caso positiva) non ricevevano visite da oltre 14gg”, prosegue il post.

“Tutti sono in quarantena e seguiti dai medici: con l’aiuto della ATS e forze dell’ordine stiamo ricostruendo la catena dei contatti, pertanto state tranquilli, nonostante l’alto numero dei contagiati, il tutto è abbastanza circoscritto”, conclude Urpi.