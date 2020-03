Un incidente stradale e’ avvenuto in tarda serata nella rotatoria tra la via Cadello e la via Is Mirrionis.

Una Peugeot 206 guidata da un 36enne di Dolianova si e’ scontrata con una Ford Fiesta condotta da un 33enne di Monserrato che in quel momento percorreva la stessa rotatoria proveniente dalla via Campania.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi da un’ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

I due si trovavano in giro entrambi impegnati per le consegne di cibo a domicilio.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.