“Cari concittadini e concittadine, oggi vorrei condividere con voi alcune informazioni sullo stato di salute dei nostri cari concittadini che hanno contratto il Covid-19”, afferma Paola Secci, Sindaco di Sestu.

“I dati ricevuti dell’ATS mercoledì scorso sono già variati e c’è un’ottima notizia: una di queste persone è già guarita, due persone si trovano in terapia intensiva in condizioni stazionarie e alltre quattro in quarantena a casa, costantemente seguite e assistite dal personale sanitario”, prosegue il post su Facebook.

“Le ho volute sentire personalmente e sincerarmi del loro stato di salute. Ho portato loro tutta la nostra vicinanza e solidarietà, augurando una pronta guarigione a nome di tutti. Sono persone provate ma fiduciose e stanno combattendo con tutte le loro forze. Sono stati proprio loro a infondere un concreto motivo di speranza, un raggio di luce capace di farci guardare con moderato ottimismo al futuro”… “Stiamo dimostrando di essere una comunità responsabile e coesa. MA NON DOBBIAMO MOLLARE. Continuiamo a rispettare le regole e a proteggere noi stessi e gli altri. Grazie”, conclude la Sindaca di Sestu.