Enel Distribuzione ha informato che venerdì 27 marzo dalle ore 14 alle ore 16, saranno disalimentate circa 350 utenze di bassa tensione nel quartiere “Mulinu Becciu”, Via Crespellani – Via Caravaggio, per la riparazione urgente di un guasto ad un cavo di Media Tensione.

Il lavoro ha carattere d’urgenza per poter garantire il servizio elettrico a circa 1500 utenze.