Quasi Diecimila firme raccolte in pochi giorni sulla piattaforma Change.org per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ed ora parte la protesta nei balconi.

Movimenti e associazioni chiedono ai cittadini che vogliono far sentire il proprio dissenso di aderire alla protesta-flash mob in programma sabato alle 11: “Dai propri balconi cinque minuti con la pentola per chiedere le dimissioni dell’assessore”.

“Nieddu è gravemente incapace nella gestione dell’emergenza sanitaria che sta mettendo a rischio la salute del personale medico-ospedaliero, in particolare di quello del Nord-Sardegna e Sassari, e di tutti i sardi”, affermano i promotori della protesta.