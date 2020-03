In barba alle norme del docm, un giovane 27enne del Sulcis si è allontanato da casa sua per fumarsi uno spinello in spiaggia.

Sorpreso dai carabinieri, è stato multato sulla spiaggia di Funtanamare a Gonnesa, mentre, seduto comodamente sul quad, si gustava la sua ‘canna’.

“Ero annoiato e non riuscivo più a rimare a casa” si sarebbe giustificato coi carabinieri. Che però lo hanno multato per 533 euro.