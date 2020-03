A Nuoro arriva un’ulteriore arma per combattere il coronavirus.

All’ospedale San Francesco di Nuoro apre ed è in funzione il laboratorio di analisi Covid per l’esame dei tamponi, dopo quelli di Cagliari e Sassari.

È Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Autonomia e Riforme, a dare la bella notizia. “Al San Francesco sono arrivati anche centinaia di kit per tamponi – aggiunge – In quattro ore sarà possibile avere l’esito degli esami. Il nostro sistema sanitario, il nostro territorio e, soprattutto, il nostro personale sanitario potranno contare su una struttura che, più rapidamente di quanto fatto fino ad ora, potrà fornire l’esito degli esami sui tamponi, così da attivare subito tutte le necessarie misure di contenimento del contagio soprattutto in ambito sanitario. Per limitare la diffusione del virus è essenziale agire rapidamente. Grazie al laboratorio a Nuoro e ai nuovi kit sarà possibile farlo, intervenendo su uno dei principali problemi emersi nel corso dell’emergenza – chiarisce Saiu – E’ un risultato importante raggiunto insieme all’assessore Nieddu, alla direzione dell’area e grazie al lavoro del personale dei laboratori del San Francesco”.