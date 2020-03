Tore Piana (Energie per l’Italia) ha inviato una richiesta al presidente della Regione Christian Solinas, all’assessore della Sanità Mario Nieddu e al commissario Ats Giorgio Steri circa la situazione lavorativa di 130 operatori socio sanitari precari, in servizio presso l’Ats, il cui contratto rischia di non essere rinnovato.

Piana si è rivolto alle istituzioni sarde “affinché dispongano il rinnovo e successivamente provvedano alla stabilizzazione. Si tratta di lavoratori inseriti nelle liste dei concorsi 2015/2017 che hanno il contratto in scadenza tra aprile e maggio, ma nessuno, soprattutto in questo momento di particolare emergenza, ha dato loro garanzie sulla prosecuzione”, spiega in un comunicato.

“In particolare a Oristano si profila un mancato rinnovo del rapporto di lavoro. Tutto questo succede proprio in un momento in cui il sistema sanitario regionale ha maggiore necessità di reperire personale per far fronte all’emergenza coronavirus. Proprio ieri l’assessore Nieddu ha comunicato l’assunzione di 559 operatori sanitari, tra i quali anche 148 Oss”, conclude Piana.