L’assessore dell’Istruzione Andrea Biancareddu, del gruppo dei Progressiti in Consiglio regionale, ha inoltrato una serie di richieste all’Assemblea per migliorare la situazione scolastica della regione, tra queste: individuare una modalità per anticipare l’acquisto o il comodato d’uso di computer e tablet da parte degli studenti sardi in modo tale da ridurre il più possibile i tempi burocratici, prevedere la possibilità di fare attività all’aperto per gli alunni con disabilità e potenziare la connettività in tutto il territorio regionale.

L’assessore ha sollecitato anche “la continuità e l’operatività delle risorse professionali messe in campo con il Progetto Tutti a Iscol@ e misure di ristoro economico per le scuole paritarie per assicurare la continuità dei contratti dei docenti e degli operatori, anche attraverso la didattica a distanza”.

“Sono ormai ventidue giorni che la scuola italiana ha sospeso le attività e, ora che si lavora con la didattica a distanza, sta emergendo in tutta la sua gravità il problema del divario tra coloro che hanno accesso alle tecnologie digitali e coloro che ne sono esclusi. In questo momento di grande difficoltà crediamo sia importante che le Istituzioni siano vicine al mondo della scuola, riconoscendo il grande lavoro e gli enormi sforzi che tutte le nostre docenti e i nostri docenti stanno facendo. Vogliamo ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per portare avanti le attività didattiche e far sì che la Regione supporti in tutti i modi possibili le attività che si possono condurre in questa fase delicata, diventando rete di protezione della scuola sarda con tutti gli strumenti di sussidiarietà che la Costituzione le consente”, sono le dichiarazioni della consigliera Laura Caddeo.