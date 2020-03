Da sabato 28 marzo sarà attivo un numero telefonico per la prenotazione e la consegna a domicilio della spesa nei mercati civici di San Benedetto, via Quirra, Is Bingias, Sant’Elia e Santa Chiara di Cagliari. L’obiettivo? Ridurre al massimo gli spostamenti, per arginare la diffusione del nuovo coronavirus.

Per accedere al servizio occorrerà contattare il numero telefonico 0706777777, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e chiedere il numero di uno dei commercianti che ha fornito la propria disponibilità alla vendita con consegna a domicilio. Successivamente si potrà procedere alla prenotazione della spesa, ma direttamente al numero del commerciante. La telefonata non avrà costi extra, ma solo quelli previsti dall’operatore telefonico da cui si chiama.

“E’ un servizio indispensabile da parte dei mercati civici, che abbiamo voluto incentivare con questa iniziativa, raggiungendo direttamente le persone presso le proprie abitazioni con prodotti freschi e di alta qualità. Sono sicuro che saranno tantissime le famiglie che usufruiranno di questa opportunità”, è quanto afferma Alessandro Sorgia, assessore alle Politiche Produttive.