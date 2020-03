Il Comune di Quartu ha chiamato e i supermercati, in questo caso la Conad, hanno risposto senza esitazioni. Il furgone Fiat Ducato messo a disposizione dal gruppo Acentro è stato riempito in un batter d’occhio di pasta, pelati, olio, farina e tanti altri prodotti alimentari che entreranno nelle case dei quartesi in difficoltà a causa dello stop alle attività e dei servizi causato dall’emergenza coronavirus.

I volontari delle Conferenze Vincenziane di Santa Chiara si sono occupati del ritiro, davanti al sindaco Stefano Delunas e all’assessora ai Servizi Sociali Martina Cambarau. Le donazioni sono state trasportate temporaneamente presso il Deposito della Solidarietà di via Dante, per poi essere consegnate alle famiglie bisognose.

“Stiamo vivendo un momento di estrema emergenza, ma Quartu sta ribattendo col cuore . La risposta dei supermercati, e nel caso specifico della Conad è stata immediata. Anche se informalmente hanno già dato adesione anche altri supermercati. E per questo già oggi siamo qui ad emozionarci davanti alla grande solidarietà dimostrata. Nessuno resterà solo. Insieme torneremo presto alla nostra vita quotidiana”, è il commento di l Cambarau.

“Quartu è sempre stata una città molto solidale e non avevo dubbi che ancora una volta, in un momento complicato come quello che stiamo vivendo oggi, avremmo fatto fronte comune, per dare sollievo alle persone più colpite e quindi in condizione di fragilità”, dichiara Delunas.