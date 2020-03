Un 35enne ha aggredito la madre con schiaffi e pugni, per poi tentare di strangolarla con una sciarpa: è accaduto a Villanovafranca, nel sud Sardegna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il 35enne, già noto alle Forze dell’ordine a causa di un arresto risalente al 2009 per altri reati, aveva iniziato a maltrattare la donna dopo essere tornato a vivere con la madre circa due anni fa, ma durante le ultime settimane di permanenza forzata in casa a causa dell’emergenza coronavirus, la situazione è peggiorata.

L’uomo aveva iniziato a offendere e aggredire la madre sempre più spesso, arrivando a colpirla fisicamente al fine di estorcerle denaro. Due giorni fa, dopo l’ennesimo episodio di violenza, culminato in un tentativo di strangolamento, la donna è fuggita fuori dall’abitazione e si è messa ad urlare. I carabinieri sono subito intervenuti sul posto, bloccando il 35enne.