E’ ancora forte lo scontro tra maggioranza e opposizione n Consiglio regionale e il tema dell’emergenza coronavirus diventa argomento di dibattito politico.

Questa mattina, sabato 28 marzo, il Capogruppo dei Progressisti Francesco Agus è intervenuto sulle ultime nomine della Giunta Solinas.

“Per affrontare l’emergenza abbiamo chiesto al Presidente di dotarsi di un coordinamento tecnico-scientifico composto da virologi ed epidemiologi”, scrive Agus.

“La notizia buona è che anche lui (Solinas), si è accorto della pochezza di chi ha gestito la questione sino ad ora e finalmente ha iniziato a nominare un comitato di esperti, ma la notizia cattiva è che ha scelto un suo amico ortopedico, senza nessuna competenza specifica in materia”, pubblica sul post il Consigliere Regionale dell’opposizione.

“C’è una notizia buona in questo”, ironizza Agus, “se un paziente Covid dovesse rompersi un braccio durante il trasporto in ospedale, abbiamo chi può intervenire prontamente, ma la notizia cattiva è che siamo in emergenza da tre settimane e continuano a non capire, a sottovalutare, a non voler ascoltare, a cercare di usare ogni pretesto per assegnare incarichi politici e accontentare qualche amico in attesa di collocazione”, conclude il post di Francesco Agus.