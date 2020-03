“Sono uscito di casa per andare a raccogliere foglie di alloro”. Si è giustificato in questo modo il cittadino oristanese controllato dalla polizia impegnata nel far rispettare le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Il giovane è stato multato. Stessa sorte è toccata a un altro ragazzo sorpreso dalla polizia mentre passeggiava in piena notte.

Quando i poliziotti gli hanno chiesto perché fosse uscito di casa si è giustificato dicendo di essere andato dalla ragazza. I controlli della polizia di Oristano proseguiranno nel tentativo di far rispettare le norme contro il coronavirus. In contemporanea la polizia è impegnata in una maggiore attività di sensibilizzazione e intensificazione dei controlli mirati a prevenire episodi di violenza e di maltrattamenti in famiglia. Su questo fronte, nei giorni scorsi, il Questore di Oristano ha emesso due provvedimenti di ammonimento.