Come verranno spesi i sessanta milioni di euro di fondi regionali per far fronte in Sardegna all’emergenza sanitaria ed economica causata dalla diffusione del coronavirus?

Lo chiede la capogruppo del Movimento Cinquestelle, Desirè Manca, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino. “Quali comparti produttivi beneficeranno degli aiuti?”, “Quando verranno erogati”, sono le domande poste dalla presidente del gruppo.

Che sottolinea: “È trascorso quasi un mese dell’inizio dell’emergenza, moltissime famiglie si trovano già in difficoltà e la Regione ha il dovere di sostenere tutti i cittadini che stanno rischiando di trovarsi con i portafogli vuoti. Non c’è più tempo da perdere”.