Brutto risveglio stamani per una giovane cagliaritana che si è trovata l’auto senza ruote. L’aveva parcheggiata ieri sera dopo il rientro a casa dal lavoro in piazza Maremma, dietro la pensilina della fermata dell’autobus di via Romagna. Quando stamani si è affacciata al balcone ha notato la sua Mercedes Classe A adagiata su tre pezzi di cemento e sul suo stesso cric, preso dal baule della macchina.

L’abitacolo era completamente a soqquadro. Non le è rimasto altro che, nello sconforto, chiamare la Polizia, che ha inviato prontamente un equipaggio della Squadra Volanti per i rilievi e la denuncia. Si tratta probabilmente un furto su commissione perché mirato al ‘prelievo’ dei cerchi in lega.