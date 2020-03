“Alla Rsa di San Nicola a Sassari è emergenza sanitaria, è necessario un intervento urgente. Sono stati sottoposti al tampone una parte dei dipendenti e alcuni ospiti. Sono risultati positivi 22 lavoratori e almeno 4 pazienti”.

Queste le parole della Cisl, affidate a un comunicato. Il sindacato afferma che “al fine di eveitare ulteriori rischi di contagio e di sottoporre a tampone il restante personale e i pazienti per i quali tale accertamento non è stato ancora effettuato, chiediamo che si dispongano, con estrema urgenza, i necessari controlli sanitari anche per i degenti e per tutti i dipendenti della casa di riposo di Porto Torres “Biccheddu/Deroma”.

La Cisl, inoltre, chiede anche “di programmare nel breve periodo gli accertamenti sanitari per personale e degenti della RSA di via C. Felice “Matida” e della casa di riposo “Divina Provvidenza” di via P. Taddei.