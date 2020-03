“Non solo materiale indispensabile come mascherine e respiratori: la Sardegna aspetta anche altre risposte dal governo nazionale, troppo spesso distratto nei confronti di questa splendida isola”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un comunicato stampa.

“Un caso, drammatico, è quello del punto nascita a La Maddalena” continua il leader della Lega. “Va riaperto. La giunta Solinas l’ha da tempo chiesto al governo, ma in attesa di risposte dal ministero una giovane mamma ha perso il bambino. Una tragedia che doveva essere evitata. Una preghiera per la famiglia travolta dal dramma, e la promessa di non mollare una battaglia così importante. Basta tagli, e aiuti concreti per battere il virus e affrontare l’emergenza economica. Nessuno dimentichi la Sardegna”.