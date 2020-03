“Benvenuta Ginevra! Un inno alla vita che ci fa guardare con maggiore forza e determinazione al futuro”. Sono le parole del Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, affidate a un post su Instagram, per festeggiare il primo parto nel reparto di ostetricia e ginecologia per pazienti sospetti Covid-19 del Santissima Trinità, a Cagliari.

“Un’ulteriore nota positiva: il tampone prelevato dalla mamma è negativo” continua Solinas. Il Governatore sardo ha fatto poi le congratulazioni alla neo mamma e ai familiari, “oltre a un grazie immenso al personale medico e sanitario per la grande professionalità, l’abnegazione e l’umanità che mette in campo anche in questi momenti difficili”.