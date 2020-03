I decessi causati dal coronavirus hanno raggiunto quota 34.005 in tutto il mondo, mentre il numero totale dei contagi supera i 723mila casi: a comunicarlo è la Johns Hopkins University nell’ultimo bollettino pubblicato.

Aumenta anche il numero delle persone guarite, in tutto 151.991.

Nello Stato di New York il numero dei morti ha superato quota 1.000 in meno di un mese, come scrive il New York Times, il quale sottolinea anche che la maggior parte dei decessi sono stati registrati proprio negli ultimi giorni. Il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, nella serata di domenica 29 marzo ha comunicato che il numero delle persone contagiate ammonta a 59.513, di cui 8.503 in ospedale e 2.037 in terapia intensiva.

Nel frattempo in Cina sono stati registrati, sempre nella giornata di domenica, 31 nuovi positivi, di cui 30 importati e uno interno, nella provincia del Gansu. Nello stato asiatico i decessi sono saliti a 3.304, con i 4 nuovi dello Hubei. Salgono quindi a 723 i contagi di ritorno, di cui 93 risoltisi con la guarigione e 630 ricoverati in ospedale (di questi sarebbero 19 i casi gravi).