Nell’ambito delle verifiche sui vari ospiti delle strutture ricettive della provincia di Cagliari, nella serata di domenica 29 marzo, sul terminale “allert alloggiati” della Centrale Operativa, è giunta una segnalazione circa la presenza presso un B&B locale di un cittadino sottoposto a un ordine di carcerazione per sospensione della misura alternativa della messa in prova.

Gli agenti hanno immediatamente contattato il responsabile della struttura, che ha confermato la presenza dell’uomo, un 40enne di Alghero già noto alle Forze dell’ordine, che risultava alloggiare nel B&B già dal 27 marzo scorso insieme alla propria compagna. Il responsabile ha anche informato i poliziotti che in quel momento l’uomo non era presente in camera.

Le volanti hanno atteso il rientro del 40enne presso la struttura, per poi arrestarlo e, dopo gli atti di rito, condurlo presso il carcere di Uta.