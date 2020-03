Il chitarrista dei Riot, Lou A. Kouvaris, è morto all’età di 66 anni a causa di una infezione da coronavirus.

A dare la notizia è la band con un post sui social che recita: “Lou “L.A.” Kouvaris (RIP).

I RIOT hanno perso un altro fratello. Lou ha suonato nel primo disco del RIOT, “Rock City”, e si è esibito diverse volte con l’attuale formazione. Siamo rammaricati dalla sua scomparsa, continueremo a suonare in suo onore e della famiglia RIOT! Riposa in potenza Lou! Ora iniziamo a lavorare su della nuova musica con Guy Mark e Rhett! Shine on Warrior!”