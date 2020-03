Oltre 70 controlli a persone e a esercizi commerciali, con cinque violazioni accertate: questo il bilancio dell’attività della Polizia locale che anche domenica ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19, noto come coronavirus.

Due persone, che si davano appuntamento in una via centrale della città e lì passavano ore a chiacchierare e fumare, erano state notate da giorni. Domenica 29 marzo, grazie alla segnalazione di uno dei cittadini che li vedeva quotidianamente, una pattuglia li ha colti in flagrante mentre fumavano e guardavo video sul cellulare per strada, ed entrambi sono stati sanzionati.

Altri tre sono stati fermati insieme in un’altra via del centro, uno ha detto che stava andando in farmacia, ma non è stato in grado di dimostrarlo e così sono stati sanzionati tutti e tre per violazione delle norme in vigore per contrastare il Covid-19.