31 nuovi contagi legati al Covid-19 sono risultati dopo l’esito degli esami, fatti nella casa di riposo “Rsa San Nicola” di Sassari.

Nei giorni scorsi, infatti, erano stati registrati alcuni decessi sospetti e, secondo la Cisl, erano risultati positivi tre pazienti e sette operatori sanitari.

È stato l’assessore della Sanità Mario Nieddu a confermare all’ANSA l’esito positivo per 31 degli anziani presenti. I dati definitivi sono arrivati solo ieri notte quindi non rientrano nell’ultimo bollettino divulgato dalla Regione alle 19, in occasione della videoconferenza con i giornalisti.

Quindi, il totale dei contagi legati al coronavirus passa da 638 a 669.

