Nonostante divieti e prescrizioni, non avevano rinunciato a darsi appuntamento quotidianamente per chiacchiere e sigarette in libertà, in una centralissima strada di Sassari.

Sfuggiti ai droni, agli agenti in borghese e alle pattuglie della polizia locale, non sono però passati inosservati all’occhio vigile e alla condotta zelante di qualche residente della zona.

Contrariato per quell’appuntamento che si celebrava ogni giorno sotto i suoi occhi, il cittadino ha denunciato agli uomini del comandante Gianni Serra di quei due che passavano ore in barba alle norme d’emergenza. Colti in flagrante, sono stati sanzionati entrambi. Stessa sorte per altre tre persone che si trovavano insieme per strada.

Una di loro ha cercato di raccontare d’esser diretto in farmacia, ma non l’ha potuto dimostrare.