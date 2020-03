Durante la notte del 28 marzo la squadra di pronto intervento 5A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, nelle vie della città per la sanificazione di aree pubbliche nel centro abitato del comune di Iglesias.

La sanificazione è stata effettuata, previ accordi tra il Sindaco e il Capo Distaccamento dei Vigili del fuoco delegato dal Comandante, nelle aree sensibili in accordo ai contenuti della circolare del Presidente della Regione Sardegna.

Gli operatori Vvf hanno operato con apposita attrezzatura, indossando i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalle procedure emanate a riguardo dal capo del CNVVF secondo le POS (procedure operative standard) del settore NBCR (nucleare biologico chimico Radiologico) per cui il personale del CNVVF è formato.

Cinque sono gli operatori intervenuti con due automezzi, un’APS (autopompa serbatoio) e un automezzo dotato di modulo antincendio boschivo, utilizzato per l’erogazione dell’agente sanificante – composto da 400 litri d’acqua e 4 litri di ipoclorito di sodio al 10% fornito dal comune di Iglesias.

La sanificazione è stata effettuata anche nelle pensiline delle fermate dell’autobus, nelle aree antistanti uffici ed esercizi pubblici, farmacie e, in particolare, nelle zone dove i cittadini attendono in fila il loro turno di accesso agli uffici o esercizi commerciali.