Anche Cagliari e Olbia si adeguano al nuovo Rapporto dell’Istituto superiori di Sanità e modificano le modalità di ritiro dei rifiuti per chi è positivo al Covid-19 e per chi è in quarantena.

Nelle loro abitazioni – fa sapere l’amministrazione di Cagliari – i rifiuti prodotti non dovranno più essere differenziati e dovranno essere raccolti in due o tre sacchetti (messi uno dentro l’altro) e conferiti nel contenitore utilizzato per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato già in dotazione, sia esso di tipo singolo (mastello), sia di tipo condominiale. Per poter garantire un servizio adeguato gli utenti dovranno contattare il centro informazioni del servizio di igiene urbana al n. verde 800 533122 dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00, oppure inviare una mail all’indirizzo: info@cagliariportaaporta.it. A Olbia la nuova procedura dedicata prevede che l’utente invii una pec a settore.tecnico@pec.comuneolbia.it o una mail a gestionerifiuti@comune.olbia.ot.it, chiedendo l’attivazione del servizio, indicando inizio e fine dello stato di quarantena e fornendo i propri dati anagrafici. Per pec o mail riceverà una comunicazione con specificate le modalità di ritiro.

Dal punto di vista pratico, “l’utente deve confezionare i rifiuti da conferire come indicato dal Rapporto Iss”, ossia “chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso, non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani, evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti”. Oggi il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato anche un’ordinanza con cui proroga sino al 12 aprile la sospensione dei mercati cittadini e del commercio itinerante. Lo stop vale per il mercato del sabato nelle vie Sangallo, Poletti e Palladio, del martedì al parcheggio della stazione ferroviaria, del mercoledì a Murta Maria, del giovedì a San Pantaleo e del lunedì in Piazza Nassirya, ma anche per ogni altra attività ambulante su tutto il territorio comunale.