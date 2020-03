“Confidiamo sul fatto che le istituzioni intervengano per garantire i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori di Tirrenia, sia in termini occupazionali che di reddito”, così dichiara la Fit-Cisl in merito al blocco con decorrenza immediata di tutte le corse programmate con Sicilia, Sardegna e isole Tremiti.

“Prendiamo atto – prosegue la Federazione dei trasporti cislina – dell’impegno del Ministero dei Trasporti a garantire i collegamenti con le isole. Lo stesso impegno confidiamo che sarà messo in atto per i dipendenti di Tirrenia, vittime incolpevoli di una situazione ampiamente annunciata e che si sta trascinando da mesi”.