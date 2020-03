“Massima trasparenza sui dati dei materiali sanitari trasferiti alle Regioni, da domani sara’ tutto in Rete sul sito della Protezione civile. I cittadini potranno verificare in tempo reale qual è l’impegno comune che viene profuso e giorno per giorno lo sforzo che lo Stato sta facendo per il potenziamento delle terapie intensive”. Così il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia conversando con i giornalisti alla Protezione civile a Roma.