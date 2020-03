Sono 682 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.

Quindi il dato territoriale rileva complessivamente:

103 casi nella Città metropolitana di Cagliari:

(Coinvolti i comuni di Quartu Sant’Elena, Elmas, Assemini, Sinnai, Selargius, Sestu, Decimomannu. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

58 nel Sud Sardegna:

(Coinvolti i comuni di Vallermosa, Iglesias, Sardara, Samassi, Serrenti, Monastir, Siliqua, Teulada, San Gavino Monreale, Sanluri, Decimoputzu, Samatzai, Villasor, Tuili, Segariu. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

10 in Provincia di Oristano:

(Coinvolti i comuni di Cabras, Oristano. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

57 in Provincia di Nuoro:

(Coinvolti i comuni di Fonni, Bitti, Aritzo. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

454 in Provincia di Sassari

(Coinvolti i comuni di Sassari, Alghero, Ozieri, Tempio, Castelsardo, Olbia, Porto Torres, Thiesi, Ploaghe, Sorso, La Maddalena, Sennori, Cossoine. Non abbiamo indicazioni precise dalla Regione Sardegna per i restanti);

Salgono a ventotto i decessi.

IIn totale nell’Isola sono stati eseguiti 4.993 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 137, di cui 24 in terapia intensiva, mentre 485 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 18 pazienti guariti, più altri 14 guariti clinicamente. Salgono a ventotto i decessi.

La cartina evidenzia la dislocazione territoriale aggiornata

In generale, stando alle direttive regionali, chiunque abbia notizia di un conoscente positivo al test e creda di essere entrato in contatto con lui “deve provvedere a chiamare il numero verde 800311377 dalle ore 8 alle ore 20, informando gli operatori delle proprie condizioni e delle circostanze del contatto con la persona positiva”.