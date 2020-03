L’Inps ha pubblicato le istruzioni per richiedere il bonus, stanziato dal Governo, per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria in atto.

Il bonus riguarda i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo.

Le modalità sono state rese note attraverso una circolare pubblicata sul sito dell’Inps (per accedere CLICCA QUI ), che spiega anche come per l’indennità di 600 euro non è prevista alcuna contribuzione figurativa e non contribuisce alla formazioni del reddito.

I soldi verranno erogati dall’Inps stesso previa domanda, anche con il Pin semplificato, che potrà essere presentata da mercoledì 1 aprile.