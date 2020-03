Capire il sardo, parlarlo, scriverlo. Impratichirsi fino ad articolare un discorso interamente in sardo, senza ricorrere alla lingua italiana. Sono questi gli obiettivi del corso che inizierà mercoledì 8 aprile e proseguirà per dieci incontri, che si svolgeranno dalle ore 18:30 alle ore 20:30.

Conversazioni guidate e libere, schede e questionari, lezioni online ed esercizi scritti sono alcune delle modalità didattiche usate dai docenti per stimolare chi partecipa, far riemergere le competenze dimenticate e farne acquisire di nuove. Lingua veicolare sarà la lingua sarda nella varietà campidanese e la lingua italiana per chi all’inizio non avesse alcuna conoscenza del sardo. Chi parlasse altre varietà del sardo potrà farne uso liberamente.

Il corso di alfabetizzazione è la prima tappa di un percorso formativo che si articola in successivi corsi intermedio e avanzato, che si svolgeranno nel 2020/2021. Responsabile dell’organizzazione è l’associazione culturale Lìngua Bia, attiva da anni nella promozione del bilinguismo italiano-sardo, con centinaia di allieve e allievi formati dal 2015 a oggi.

In questa edizione il docente sarà Fabio Usala, docente di lingua sarda negli istituti scolastici, operatore di bilinguismo negli sportelli linguistici comunali, studioso di linguistica sarda e interprete e traduttore sardo-italiano presso il tribunale di Cagliari.

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere alla mail infolinguabia@gmail.com o telefonare al numero 3294360961 .