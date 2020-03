L’ospedale all’interno della Fiera di Milano diventa realtà. “Abbiamo fatto una promessa e l’abbiamo mantenuta”, a dichiararlo è Guido Bertolaso, che ha affidato le sue parole a un messaggio letto alla presentazione della struttura, costruita in soli 10 giorni con lo scopo di fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Si tratterà di un ospedale specialistico, non da campo e “ospiterà il più grande reparto di terapia intensiva d’Italia”, come ha dichiarato Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano che gestirà il nuovo Covid-Hospital realizzato in Fiera.