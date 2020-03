Con un post su Facebook, la Sindaca di Pula ha informato la cittadinanza della presenza di un caso positivo in paese.

“Desidero informarvi che su comunicazione ufficiale da ATS Sardegna abbiamo avuto la conferma della presenza anche a Pula, di un soggetto postivo al coronavirus, il nostro concittadino si trova in ospedale e per la famiglia che è venuta a contatto con lui, stiamo adottando tutte le misure di prevenzione previste dall’ATS, stiamo lavorando per garantire la miglior tutela e tutte le iniziative utili e necessarie per contenere l’emergenza”, scrive la Sindaca.