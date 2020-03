Gli italiani spenderanno meno per elettricità e gas

Con un comunicato stampa l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha annunciato che nel secondo trimestre del 2020 ci sarà una riduzione del -18,3% per le tariffe dell’energia elettrica e del -13,5% per il gas.

Un calo dovuto alla diminuzione dei prezzi delle materie prime per l’emergenza Coronavirus. Lo stop di molte attività produttive ha infatti provocato una contrazione dei consumi energetici e, di conseguenza, ridotto sensibilmente la domanda.

Si stima quindi che per famiglia tipo in mercato di tutela, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, ci sarà un risparmio di circa 45 euro all’anno per l’elettricità e di circa 139 euro all’anno per la spesa per la bolletta del gas.

Questo significa che, nel complesso, le famiglie potranno risparmiare circa 184€ all’anno sulle bollette luce e gas.

Risparmiare con le tariffe luce e gas del mercato libero

La revisione trimestrale delle tariffe per gli utenti in tutela è certamente un’ottima notizia, ma è nel mercato libero che è possibile trovare le offerte luce e gas più convenienti e risparmiare cifre considerevoli.

Il comparatore Prezzogiusto permette di mettere a confronto le tariffe dei maggiori fornitori del mercato italiano e di conoscere maggiori dettagli sulle offerte disponibili. Con il servizio di comparazione di Prezzogiusto è inoltre possibile richiedere un preventivo e attivare una fornitura direttamente online o con l’assistenza di un consulente dedicato.